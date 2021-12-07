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Переговоры Путина и Байдена по видеосвязи продолжаются более часа

, 19:33 Источник: ТАСС

Переговоры Путина и Байдена по видеосвязи продолжаются более часа
В. Путин, фото с сайта Кремля

Переговоры президентов России Владимира Путина и Президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена во вторник в режиме видеоконференции продолжаются более часа. Встреча Путина, находящегося в Сочи в своей резиденции "Бочаров ручей", с Байденом началась примерно в 18:08 мск. В начале переговоров президенты обменялись приветствиями.

Байден первым сказал, что он надеется на встречу с Путиным в будущем в традиционном формате, не по видеосвязи.
Судя по появившимся кадрам, Путин и Байден сидят за столами по одному. Ведется последовательный перевод. Дальнейшие переговоры проходят за закрытыми дверями, - передает ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее объявлял, что продолжительность переговоров не ограничена по времени, общение Путина и Байдена может быть достаточно продолжительным, продлится "столько, сколько потребуется".

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