Переговоры Путина и Байдена по видеосвязи продолжаются более часа

Переговоры президентов России Владимира Путина и Президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена во вторник в режиме видеоконференции продолжаются более часа. Встреча Путина, находящегося в Сочи в своей резиденции "Бочаров ручей", с Байденом началась примерно в 18:08 мск. В начале переговоров президенты обменялись приветствиями.
Байден первым сказал, что он надеется на встречу с Путиным в будущем в традиционном формате, не по видеосвязи.
Судя по появившимся кадрам, Путин и Байден сидят за столами по одному. Ведется последовательный перевод. Дальнейшие переговоры проходят за закрытыми дверями, - передает ТАСС.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее объявлял, что продолжительность переговоров не ограничена по времени, общение Путина и Байдена может быть достаточно продолжительным, продлится "столько, сколько потребуется".
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