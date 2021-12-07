Лавров назвал «потоками сознания» заявления руководства Украины

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7 декабря 2021, 14:27 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, комментируя во вторник, 7 декабря, заявления властей Украины, отметил, что они меняют свою позицию несколько раз на дню.

По мнению Сергея Лаврова, высказывания официального Киева являются "потоками сознания". Дипломат заметил, что журналисты польстили украинскому руководству, назвав его позицию двоякой.

Глава МИД России обратил внимание на то, что новый министр обороны Украины Алексей Резников недавно заявил, что страна "должна пригласить или уже пригласила" англичан, канадцев и американцев на передовую линию в Донбассе. Через несколько часов он же сообщил, что приглашать их не будут. "Видимо, старшие товарищи ему объяснили, что он уже совсем зарвался", – заметил Сергей Лавров.

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