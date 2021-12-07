В Конгрессе США допустили, что Москва может готовиться к вероятному конфликту с Киевом

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7 декабря 2021, 11:26

Конгресс США, pixabay.com

В исследовательской службе конгресса США подготовили доклад по вопросу "концентрации" российских войск недалеко от границы с Украиной. Документ поступил во вторник в распоряжение журналистов.

Автор доклада Эндрю Боуэн полагает, что Москва может готовиться к вероятному конфликту с Киевом, причем, по его мнению, не исключена возможность проведения операции в ответ на попытку украинской власти вернуть контроль над самопровозглашенными республиками Донбасса.

В тексте отмечается, что размещение военных и техники ближе к украинской границе даст РФ возможность сократить время, необходимое на мобилизацию, в случае если она примет решение о старте наступательных операцияй или об ответе на усилия Киева по возврату Донбасса.

Кроме того, как сообщает RT, решение о передислокации военнослужащих ближе к границе может быть связано с вероятным конфликтом в Белоруссии.

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