Дмитрий Песков рассказал об «авгиевых конюшнях» в отношениях между Россией и США

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6 декабря 2021, 19:14 Источник: Интерфакс

Владимир Путин и Джо Байден, Guo Chen/globallook.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что от предстоящего разговора президентов России и США не стоит ждать прорывов, и сравнил отношения между странами с «авгиевыми конюшнями».

«Очень сложно ждать прорывов от разговоров. Мы имеем такие огромные «авгиевы конюшни» сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их за несколько часов беседы вряд ли возможно»,- сказал Песков в эфире Первого канала. Пресс-секретарь президента РФ выразил надежду, что лидерам России и США удастся донести друг до друга свои обеспокоенности. По словам Пескова, охарактеризовал двусторонние отношения между странами как неудовлетворительные, хотя по некоторым можно говорить об оживлении диалога. «Пускай этот диалог пока не приводит к унисону в позиции, к договоренностям, но, тем не менее, это общение. Оно всегда лучше»,- сказал Песков.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 7 декабря по каналам защищенной видеосвязи.

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