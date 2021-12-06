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Полпред президента Юрий Трутнев: о сдаче Курильских островов в аренду не может быть речи

, 18:09 Источник: РБК

Полпред президента Юрий Трутнев: о сдаче Курильских островов в аренду не может быть речи
Юрий Трутнев, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Полпред президента в Дальневосточной федеральном округе Юрий Трутнев опроверг слова губернатора Сахалина о возможной сдаче в аренду одного из Курильских островов. По словам полпреда, на Курилы будут привлекаться российские и иностранные инвестиции, но речи об аренде быть не может.

Об этом сообщила пресс-служба полпреда.

«Мы будем осваивать Курильские острова, привлекать туда и российские, и иностранные инвестиции. В то же время никакого разговора о сдаче каких-либо островов в аренду быть не может. Курильские острова были и будут территорией России», — подчеркнул Трутнев.

Он сообщил также, что правительство России по поручению Владимира Путина внесло в Госдуму законопроект о создании льготного преференциального режима на Курильских островах.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о планах датской компании Copenhagen Offshore Partners арендовать остров Шумшу. Глава Сахалинской области сообщил, что европейские инвесторы готовы вложить до $2,5 млрд в производство на острове Шумшу водорода. 

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