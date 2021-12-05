Руслан Хасбулатов назвал виновных в распаде СССР бездарными и бесхребетными людьми

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5 декабря 2021, 20:07 Источник: Свободная пресса

Руслан Хасбулатов, фото: Anton Kavashkin, globallookpress.com

Последний председатель Верховного совета РФ Руслан Хасбулатов назвал виновных в распаде Советского Союза. Хасбулатов раскрыл, что не было ни одной предпосылки, чтобы СССР пал, если бы его сознательного не разрушили.

По словам политика, единое государство намеренно развалили бездарные люди, оказавшиеся тогда у власти.

Руслан Хасбулатов пояснил, что каждая социальная система имеет возможности приспосабливаться, адаптироваться. Как он полагает, когда говорят, что социализм был нереформируемым, то это просто незнание законов социологии и законов больших социальных систем.

Хасбулатов уточнил, что процесс адаптации СССР осуществлялся и был неизбежен. Главная причина гибели великой страны, как рассказал политик, заключается в предпринятых условиях и действиях по умышленному разрушению СССР.

Хасбулатов уверен: "... не могла погибнуть эта система". По словам политика, она была большая, величественная и грандиозная,- сообщает "Свободная пресса". "Это был светоч надежды для миллионов людей",- отметил политик и выразил мнение, что "она была погублена сознательно, причём не какими-то злонамеренными людьми, а просто бездарными, бесхребетными людьми, случайно оказавшимся тогда при высокой власти".

В декабре 2021 года исполнится 30 лет со дня прекращения СССР своего существования,- напоминает РИА Новости.

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