Источник в Госдуме сообщил о планах укрупнять число муниципалитетов в России

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4 декабря 2021, 08:08 Источник: URA.RU

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В России число муниципалитетов будут укрупнять, а местных чиновников и депутатов увольнять. Источник URA.RU близкий к Госдуме раскрыл, что это произойдёт после принятия поправок в закон о местном самоуправлении. Поправки разрабатываются и их внести планируется в новом году.

По сведениям инсайдера, правки в закон о местном самоуправлении планируется внести в Госдуму после принятия закона о публичной власти. Нововведения предполагают укрупнение муниципалитетов путем присоединения небольших населенных пунктов к более крупным городам и райцентрам.

По убеждению парламентариев, «реформа назрела». Эксперты предполагают, что вместе с сокращением числа чиновников и депутатов могут быть закрыты малокомплектные школы, детсады и фельдшерско-акушерские пункты.

В присоединяемых территориях ликвидируют советы депутатов и администрации, при этом получится экономия бюджетных денег и повышение контроля над территориями. Возможно, полномочия сокращенных чиновников передадут в администрации городов и райцентров, а каких-то регионах создадут объединенные администрации и собрания депутатов.

Один из депутатов Госдумы рассказал URA.RU, что обсуждается объединение муниципалитетов в Башкирии, Забайкалья, Мордовии, возможно, Марий Эл.

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