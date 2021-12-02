Эксперты оценили политическую устойчивость губернатора Челябинской области

Алексей Текслер набрал наибольшее количество баллов среди коллег по Уральскому федеральному округу.

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» выпустил ХI рейтинг политической устойчивости глав российских регионов. Среди губернаторов УрФО лидером стал Алексей Текслер, он набрал 17 баллов.

«На Урале лидерами округа остаются губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов», — отмечают авторы исследования.

Добавим, что методология рейтинга включает в себя реализацию больших проектов, экономическую привлекательность, позиционирование и качество политического менеджмента.

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