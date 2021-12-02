Глава Пентагона Остин призвал РФ «снизить температуру» в ситуации вокруг Украины

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2 декабря 2021, 08:36 Источник: Пентагон

глава Пентагона Ллойд Остин, Biden Transition via CNP/CNP/AdMedia

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции с южнокорейским коллегой Со Уком в Сеуле заявил, что США призывают Россию "снизить температуру" в ситуации, которая сложилась вокруг Украины.

Ллойд Остин в рамках своего выступления подчеркнул, что в Вашингтоне надеются на то, что президент Российской Федерации Владимир Путин будет более открытым в вопросах, касающихся Украины.

Кроме того, по словам главы Пентагона, в США рассчитывают на то, что Москва будет работать над решением вопросов, связанных с украинской проблематикой, а также "снизит температуру" в регионе.

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