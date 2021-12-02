Глава Пентагона Остин призвал РФ «снизить температуру» в ситуации вокруг Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции с южнокорейским коллегой Со Уком в Сеуле заявил, что США призывают Россию "снизить температуру" в ситуации, которая сложилась вокруг Украины.
Ллойд Остин в рамках своего выступления подчеркнул, что в Вашингтоне надеются на то, что президент Российской Федерации Владимир Путин будет более открытым в вопросах, касающихся Украины.
Кроме того, по словам главы Пентагона, в США рассчитывают на то, что Москва будет работать над решением вопросов, связанных с украинской проблематикой, а также "снизит температуру" в регионе.
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