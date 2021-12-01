RT: Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших в Россию послов иностранных государств

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1 декабря 2021, 15:26

фото с сайта Кремля

В Москве в среду, 1 декабря, президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств. Торжественная церемония состоялась в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. RT вёл прямую трансляцию.

Верительные грамоты главе Российского государства вручили посол Солвакии Любомир Регак, посол Вьетнама Данг Минь Кхой, Нигерии Абдуллахи Иибаиквал Шеху, Гвинеи Маджу Каке, Сомали Хасан Абди Дауд, Республики Гана Лесли Акуа Акяа Опоку-Варе, Австрии Вернер Альмхофер, Мавритании Мохамед Махмуд Дахи, Таджикистана Давлатшох Гулмахмадзод, Мьянмы Лвин У, Бразилии Родриго Де Лима Баэна Соарес, Анголы Аугушту да Силва Кунья, Италии Джорджио Стараче, Шри-Ланки Джанита Абейвикрема Лиянаге, Бенина Акамби Андре Окунлола Биау, Эквадора Хуан Фернандо Ольгин Флорес, Панамы Роландо Энрике Барроу Ноад, Республики Эль-Сальвадор Юрий Павел Сантакрус Пердомо, Испании Маркос Гомес Мартинес и Индии Паван Капур.

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