Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев стянул в район Донбасса половину всего состава вооруженных сил Украины

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1 декабря 2021, 12:18 Источник: РБК

Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

В зоне конфликта в Донбассе сейчас находится 125 тысяч военнослужащих ВСУ. Об этом в среду заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вооруженные силы Украины наращивают силы, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тыс. человек, а это половина всего состава вооруженных сил Украины», — сказала Захарова.

По словам Захаровой, в последнее время все чаще фиксируются перестрелки между силами ВСУ и вооруженными формированиями Донецкой и Луганской областей Украины, а мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает нарушения режима прекращения огня не только в отдельных точках, но и по всей линии соприкосновения сторон.

Ранее Украина выразила обеспокоенность возможностью «российского вторжения» и призвала страны НАТО к новым санкциям против России и углублению военного сотрудничества с Киевом.

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