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Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал Крым де-факто и де-юре российским

, 18:22

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал Крым де-факто и де-юре российским
Александр Лукашенко, фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал Крым российским после проведенного там в 2014 году референдума. Лукашенко 30 ноября дал интервью международному информационному агентству "Россия сегодня".

В качестве интервьюера выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским", — заявил Лукашенко.

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