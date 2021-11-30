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Путин заявил, что пока не принял решение, избираться ли президентом России ещё

, 15:50 Источник: ТАСС

Путин заявил, что пока не принял решение, избираться ли президентом России ещё
В. Путин, Фото с сайта Кремля

Владимир Путин сообщил, что пока не принял решение, будет ли он ещё избираться президентом России. Российский лидер выразил мнение по поводу решения американского коллеги Джозефа Байдена баллотироваться в президенты на второй срок.

Владимир Путин уточнил, что согласно Конституции РФ у него есть право избираться на новый срок. "Буду я это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил", — цитирует РИА Новости российского лидера.

Как считает Путин, Байден поступил абсолютно правильно, заявив о намерении баллотироваться на следующие выборы президента США, - передает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин во вторник выступает (в режиме видеоконференции) на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".


Выборы президента РФ будут в 2024 году.

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