Путин заявил, что пока не принял решение, избираться ли президентом России ещё

Владимир Путин сообщил, что пока не принял решение, будет ли он ещё избираться президентом России. Российский лидер выразил мнение по поводу решения американского коллеги Джозефа Байдена баллотироваться в президенты на второй срок.
Владимир Путин уточнил, что согласно Конституции РФ у него есть право избираться на новый срок. "Буду я это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил", — цитирует РИА Новости российского лидера.
Как считает Путин, Байден поступил абсолютно правильно, заявив о намерении баллотироваться на следующие выборы президента США, - передает ТАСС.
Президент РФ Владимир Путин во вторник выступает (в режиме видеоконференции) на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".
Выборы президента РФ будут в 2024 году.
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