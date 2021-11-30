Названы имена кандидатов на посты заместителей Законодательного Собрания

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30 ноября 2021, 13:25 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Их предложил спикер регионального парламента Александр Лазарев. Окончательное решение примут депутаты.

Сегодня, 30 ноября, председатель Законодательного Собрания области Александр Лазарев назвал кандидатуры на вакантные посты заместителей и определил направления, которые они будут курировать. Свое решение он озвучил на рабочем совещании с заместителями и председателями комитетов парламента.

На посты заместителей рекомендованы: Павел Шиляев (комитет по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию), Павел Киселев (комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению; аграрный комитет), Олег Гербер (комитет по информационной политике). Заместитель председателя Законодательного Собрания Вадим Ромасенко будет курировать работу комитета по экономической политике и предпринимательству. Юрию Карликанову как заместителю председателя Заксобрания предложено курировать работу комитета по строительной политике и ЖКХ, сам комитет возглавит Алексей Денисенко.

Посты заместителей руководителя фракции «Единая Россия» предложены Сергею Буякову и Михаилу Видгофу. Фракцию «Единая Россия» в Законодательном Собрании возглавляет Александр Лазарев.

Добавим, что кандидаты выразили готовность работать в новом статусе.

В ходе совещания Александр Лазарев прокомментировал, что уже состоялись консультации по кандидатурам с секретарем регионального отделения партии «Единая Россия», губернатором Алексеем Текслером. «Уверен, что названные кандидатуры пройдут все необходимые согласования по партийной линии и будут поддержаны депутатами на заседании Законодательного Собрания 23 декабря», — подчеркнул Александр Лазарев. Он выразил уверенность, что кадровые решения позволят сохранить традиции и придать новый импульс работе регионального парламента.

Предложения председателя Законодательного Собрания Александра Лазарева прокомментировал политолог Александр Мельников. В разговоре с корреспондентом «Южноуральской панорамы» эксперт отметил, что кандидаты — представители разных региональных групп влияния, их объединяет системное и конструктивное взаимодействие с властью Челябинской области. В решении зафиксирован посыл, который спикер парламента озвучивал на своей первой пресс-конференции: нет команды Александра Лазарева, есть команда Алексея Текслера.

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