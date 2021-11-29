Медведев: рост преступности среди мигрантов вызывает опасения, нельзя допускать создания в России миграционных этнических анклавов

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29 ноября 2021, 22:53 Источник: Интерфакс

Дмитрий Медведев, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал не допускать создания в Российской Федерации миграционных этнических анклавов, поскольку они являются рассадниками преступности.

Дмитрий Медведев привел статистику, согласно которой за девять месяцев 2021 года количество преступлений, совершаемых иностранными гражданами, увеличилось более чем на 4%, а рост административных правонарушений - более чем на треть.

Политик заявил, что рост преступности среди мигрантов вызывает опасения, и "особую опасность представляют так называемые организованные этнические группировки".

Как сказал Дмитрий Медведев на совещании по реализации миграционной политики России, "нельзя допускать их изоляции, как это происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории РФ этнических анклавов".

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