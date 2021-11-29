Медведев: рост преступности среди мигрантов вызывает опасения, нельзя допускать создания в России миграционных этнических анклавов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал не допускать создания в Российской Федерации миграционных этнических анклавов, поскольку они являются рассадниками преступности.
Дмитрий Медведев привел статистику, согласно которой за девять месяцев 2021 года количество преступлений, совершаемых иностранными гражданами, увеличилось более чем на 4%, а рост административных правонарушений - более чем на треть.
Политик заявил, что рост преступности среди мигрантов вызывает опасения, и "особую опасность представляют так называемые организованные этнические группировки".
Как сказал Дмитрий Медведев на совещании по реализации миграционной политики России, "нельзя допускать их изоляции, как это происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории РФ этнических анклавов".
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