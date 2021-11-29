Путин поручил главам регионов доложить о соблюдении ограничений по COVID-19

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29 ноября 2021, 10:58

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов доложить о соблюдении ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Рекомендовать высшим должностным лицам ... субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что доклад необходимо представить до 30 ноября.

Ранее ВОЗ сообщила о высокой вероятности дальнейшего распространения нового штамма коронавируса "омикрон" на глобальном уровне.

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