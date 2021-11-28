Axios: Правительство Германии попросило США не вводить санкции против «Северного потока -2»

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28 ноября 2021, 17:15 Источник: ТАСС

"Северный поток-2", Stefan Sauer/globallook.com

Правительство ФРГ обратилось к Конгрессу США с призывом не вводить санкции против «Северного потока — 2». Засекреченный документ с соответствующим обращением направило в Конгресс посольство ФРГ в Вашингтоне. Его публикует портал Axios.

В обращении говорится, что Берлин «полон решимости успешно реализовать» достигнутые 21 июля договоренности с США с целью «укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы, а также удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях».

Как считают в ФРГ, «санкции США в отношении "Северного потока - 2" подорвут обязательства, данные Германии в совместном заявлении [от 21 июля], ослабят доверие к правительству США и поставят под угрозу достижения совместного заявления, включая положения о поддержке Украины».

Ранее в бундестаге заявили о том, что новые санкции США в отношении «Северного потока – 2» являются неприемлемыми.

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