Политолог Владимир Жарихин: госпереворот на Украине не исключен, но слова Зеленского о нем — неумелый пиар

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27 ноября 2021, 20:20 Источник: ТАСС

Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/globallook.com

На Украине не исключена вероятность государственного переворота, но вчерашнее заявление об этом президента Владимира Зеленского выглядит пиаром. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По словам Жарихина, высказывания Зеленского о том, что 1 декабря в стране готовится госпереворот, в который пытаются втянуть бизнесмена Рината Ахметова, не выглядят как попытка предупредить заговор. «Обычно сначала все-таки идут аресты, а потом пресс-конференция в таких случаях. А здесь - пресс-конференция и без арестов. То есть выглядит это скорее неумелым пиаром, а не умелым подавлением государственного переворота»,- заявил он.

Эксперт считает, что слова Зеленского свидетельствуют о том, что у украинского президента «есть ощущение, что его собираются сместить». «И это ощущение имеет под собой определенные основания, потому что он вызвал последними своими действиями и, самое главное, бездействием по многим вопросам недовольство со стороны главных сил, на которые он, по идее, должен опираться - это украинские олигархи и украинские военные. Поэтому он чувствует, что дело для него может кончиться плохо»,- сказал Жарихин.

В этой ситуации, по мнению эксперта, не исключено, что Зеленский может объявить о введении военного положения. «Он, безусловно, не располагает конкретными данными, о которых объявил, но при этом пытается вот таким образом предотвратить возможные действия по своему смещению. Кстати, и истерика по поводу «неминуемого российского наступления», и «неминуемого 1 числа государственного переворота» может быть подготовкой к последнему отчаянному шагу - объявлению военного положения»,- пояснил Жарихин.

Политолог считает, что госпереворот на Украине может произойти на самом деле, но это зависит не столько от украинских политиков, сколько от их западных «кураторов».

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