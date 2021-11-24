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Госдума желает избежать продления новогодних каникул

, 22:49

Госдума желает избежать продления новогодних каникул
pixabay.com

При высоком уровне вакцинации населения новогодние каникулы в России не продлят, рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов. Он также отметил, что сейчас подходящее время для вакцинации, так как антитела вырабатываются в течение 42 дней.

Председатель выразил нежелание продлевать новогодние каникулы, но заявил, что для сохранения жизни и здоровья людей будут приняты самые неординарные методы.

Тумусов отметил снижение темпов роста заболеваемости на данный момент. Правда показатель смертности от COVID-19 все еще не падает.

«Это отголоски тех нерабочих дней, что у нас были и отголоски вакцинации. Она у нас чуть-чуть увеличивается, так же как и защита населения», – отметил собеседник «Радио 1».

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