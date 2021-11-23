Псаки подтвердила, что Байден намерен баллотироваться на второй срок

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23 ноября 2021, 09:15 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Mike Theiler - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в рамках разговора с журналистами во вторник, 23 ноября, подтвердила намерения действующего американского лидера Джо Байдена баллотироваться на второй срок.

Представители СМИ задали Джен Псаки вопрос о том, планирует ли Джо Байден принять участие в выборах президента Соединенных Штатов Америки в 2024 году. Пресс-секретарь Белого дома ответила утвердительно и добавила, что таковы намерения политика.

Напомним, еще в марте Байден сообщил, что планирует баллотироваться на второй срок.

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