Депутаты КПРФ назвали дело против убившего лося Рашкина «политической расправой»

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22 ноября 2021, 19:59 Источник: РИА Новости

здание Госдумы, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

В КПРФ прокомментировали ситуацию с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, который застрелил и разделал лося в лесу под Саратовом. Представители фракции назвали заведенное против него дело «политически мотивированным преследованием».

«Позиция председателя высказана, фракция единодушна. Очевидно, что это политическая расправа. Дело в 80 тысячах рублей ущерба, которое превращено в 2,5 часа эфирного времени, десятки тысяч публикаций. С одной стороны, мы видим, что это политически мотивированное решение, а с другой стороны – нет никакой необходимости принимать решение о снятие неприкосновенности, учитывая готовность Рашкина как компенсировать вред, так и давать все необходимые показания»,- пояснил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

В свою очередь, депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко заявил, что члены фракции будут «жесточайшим образом противодействовать таким делам».

22 ноября состоялось заседание комиссии ГД по мандатным вопросам, по итогам которого рекомендовано дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности Рашкина после инцидента с застреленным лосем в Саратовской области. Голосование депутатов по этому вопросу может пройти на пленарном заседании 25 ноября.

18 ноября Рашкин опубликовал видеообращение, в котором раскрыл подробности об убийстве лося. Депутат признался, что выстрелил в животное и разделал его на поляне в лесу.

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