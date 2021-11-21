Аналитики китайского издания Sina заявили, что Россия и Китай ошеломили НАТО новой сделкой

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21 ноября 2021, 23:05 Источник: ПолитРоссия

Kremlin Pool/Global Look Press

При помощи своего близкого союзника Российская Федерация может помешать агрессивной политике Североатлантического альянса. Об этом рассказали аналитики китайского издания Sina.

В публикации говорится, что в последнее время между Москвой и НАТО во главе с США наблюдаются особенно напряженные отношения. При этом Владимир Путин сделал из России “железную страну”, которая не позволит кому-либо наносить вред ее национальным интересам. Таким образом, как отмечают китайские эксперты, планы Вашингтона были нарушены.

По словам аналитиков, РФ усиливает свое влияние на планете. “Военная мощь России очевидна, и сегодня ни одна страна в мире не может противостоять ей один на один”,- сказано в статье Sina.

Авторы материала отмечают, что важный козырь в рукаве Кремля - сотрудничество с Поднебесной. “В критический момент Россия и Китай сделали смелые шаги, которые ошеломили Запад”,- сообщают аналитики из КНР.

Речь идет о совместных военных маневрах в Японском море. Ко всему прочему, впервые военные корабли двух государств осуществили совместное патрулирование в западной части Тихого океана. Также эксперты напомнили о заключении между двумя странами важного контракта по созданию тяжелого вертолета.

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