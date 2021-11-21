Представитель Евросоюза Леггери высказался о запросе Варшавы о помощи НАТО

Аргументы Недели → Политика 13+

21 ноября 2021, 22:22 Источник: ТАСС

pixabay.com

Обращение Варшавы за помощью к вооруженным силам государств Североатлантического альянса указывает на то, что кризис на польско-белорусской границе переходит в геополитическую плоскость.

Соответствующее заявление сделал Фабрис Леггери, исполнительный директор агентства ЕС по контролю границ Frontex. Он отметил, что и Британия, и Польша входят в НАТО, что, судя по всему, свидетельствует о геополитике, чем о попытках действительно решить проблему с потоком мигрантов.

Так Леггери ответил на утверждение представителя СМИ о том, что Варшава не хочет, чтобы в регионе находились пограничники Frontex, вместо которых выбрала поддержку военных Соединенного Королевства в количестве 150 человек.

Кроме того, Леггери подчеркнул, что на испанской, итальянской, греческой и литовской территориях несут службу порядка 2000 европейских пограничников. При этом на одном из пограничных постов в Польше на границе с Белоруссией работают лишь три сотрудника.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости