The National: Москва вынуждает Вашингтон сотрудничать с Ираном непривычными для США методами

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21 ноября 2021, 21:53 Источник: ПолитРоссия

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На страницах издания The National была опубликована статья, в которой сказано, что Вашингтону придется забыть о конфронтации с Тегераном. Дело в том, что Иран укрепляет сотрудничество с Российской Федерацией.

В публикации отмечается, что в настоящее время развитие политической ситуации на Ближнем Востоке происходит не в пользу Соединенных Штатов. Автор материала указывает на то, что американские власти не опасаются Ирана в такой степени, как поддерживающих эту страну сверхдержав - РФ и КНР.

В статье также говорится, что сотрудничество Тегерана с Москвой и Пекином может привести к тому, что Иран станет мощной региональной силой. Белый дом обеспокоен тем, что страна успешно взаимодействует с влиятельными союзниками.

The National сообщает, что Вашингтону приходится идти на непривычные для него меры и показать свою щедрость на грядущей встрече в рамках предстоящей ядерной сделки. “Уже становится ясно, что Байден не хочет ни эскалации, ни конфронтации с Тегераном. И чем больше Иран встраивается в союз с Россией и Китаем, тем более вероятно, что американский президент продолжит этот подход”, - пишет издание.

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