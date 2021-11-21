Депутат Госдумы Федоров заявил о необходимости очередного изменения Конституции РФ

Аргументы Недели → Политика 13+

21 ноября 2021, 21:25 Источник: URA.RU

pixabay.com

В Российской Федерации требуется проведение очередной конституционной реформы. Так считает депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

Он отметил, что это необходимо для того, чтобы не допустить в стране после 2024 года цветную революцию. По мнению политика, посредством международных правовых норм Запад воздействует на российскую внутреннюю политику. Западные страны, как он полагает, стремятся к тому, чтобы глава российского государства Путин не захотел баллотироваться на новый президентский срок.

В Конституции, как подчеркнул Федоров, следует изменить статью 14 о международных нормах и статью 13 об идеологическом разнообразии. По словам депутата, тем самым удастся “восстановить суверенитет”, избавиться от контроля МВФ, ВОЗ и Всемирного банка.

“Надо готовить второй этап конституционной реформы. И дальше, меняя первую и вторую главу, уже менять принципы принятия решений в России. То есть выходить из подчинения однополярному миру и формировать свои национальные органы власти на базе того же Госсовета”, - сказал Федоров.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости