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21 ноября 2021, 20:35 Источник: РИА Новости

Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Эксперт издания РИА Новости Андрей Коц рассказал о переброске военных Соединенного Королевства на Украину. Отмечается, что Североатлантический альянс собирается дестабилизировать ситуацию на границе РФ и Украины.

В материале издания сказано, что в британском оборонном ведомстве не раз заявляли, что на российских рубежах требуется наращивать военную мощь Киева. По словам Коца, на это указывает отправка на украинскую землю личного состава и военной техники Великобритании.

Вместе с тем военное руководство Британии планирует создать в Одессе и на Азовском побережье свои военные базы. “Все эти действия являются реализацией плана Лондона “устроить хаос в тылу”, - полагает Коц.

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