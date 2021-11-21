Эксперт издания РИА Новости Андрей Коц рассказал о переброске военных Соединенного Королевства на Украину. Отмечается, что Североатлантический альянс собирается дестабилизировать ситуацию на границе РФ и Украины.
В материале издания сказано, что в британском оборонном ведомстве не раз заявляли, что на российских рубежах требуется наращивать военную мощь Киева. По словам Коца, на это указывает отправка на украинскую землю личного состава и военной техники Великобритании.
Вместе с тем военное руководство Британии планирует создать в Одессе и на Азовском побережье свои военные базы. “Все эти действия являются реализацией плана Лондона “устроить хаос в тылу”, - полагает Коц.
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