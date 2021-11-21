Замглавы польского МИД Пшидач обвинил Россию в попытках расширить конфликт Белоруссии и Евросоюза

Российская Федерация предпринимает попытки “расширить конфликт” Минска и Европейского союза вокруг мигрантов. Такое заявление сделал Марчин Пшидач, занимающий пост заместителя главы польского внешнеполитического ведомства.
Политик подчеркнул, что это отражается в том числе в концентрации на границе с Украиной российских войск. Кроме того, он упомянул о поставках сырья и возведении “Северного потока - 2”.
“Наши солдаты находятся не на боевом задании, они в большей степени берут на себя полицейские задачи и защищают нашу границу. Мы не обостряем, мы обеспечиваем нашу территориальную целостность”,- сказал Пшидач.
Кроме того, дипломат отметил, что Варшава не рассматривает вопрос наступательных действий. Он добавил, что поляки только обеспечивают защиту своей границы.
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