Саакашвили обратился к властям США с призывом ввести санкции против руководства Грузии

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21 ноября 2021, 17:41 Источник: interfax.ru

Михаил Саакашвили, фото: Maciej Luczniewski/Global Look Press

Михаил Саакашвили, ранее занимавший пост грузинского президента, направил через своих адвокатов письмо международному изданию Politico. В нем он пожаловался на антидемократическое руководство Грузии.

Политик призвал американский Конгресс обсудить санкции в отношении нарушителей прав человека на грузинской земле. По словам Саакашвили, он прибыл на родину для спасения ее от авторитарных властей, однако был арестован по политическим мотивам.

Экс-президент обвинил правящую партию “Грузинская мечта” в том, что она контролирует большинство СМИ и судебную систему страны, занимаясь фальсификацией выборов. Он подчеркнул, что нынешнее грузинское руководство “отказывается от западного курса и приближает страну к России”.

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