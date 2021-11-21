Политолог Безпалько заявил, что закрытие Польшей границы с Белоруссией лишь подтолкнет Минск к России

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21 ноября 2021, 17:20 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Если Варшава решится закрыть границу с Белоруссией, то это будет способствовать сближению Минска с российским руководством. Такого мнения придерживается Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

Ранее премьер Польши Моравецкий отметил, что в связи с миграционным кризисом Варшава может принять решение закрыть границу с соседним государством. На сегодняшний день закрыт лишь пункт пропуска “Кузница”.

Безпалько подчеркнул, что если Варшава будет действовать именно таким образом, то отношения Польши и Белоруссии охладятся еще больше. При этом Минск в этой ситуации не пострадает, ведь Белоруссия и так пребывает в изоляции.

“Но это ударит не только по Польше, но и по тем, кто его осуществляет. По китайцам, например”, - сказал эксперт, говоря об экономическом транзите.

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