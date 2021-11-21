Политолог Ищенко заявил, что на фоне ситуации с мигрантами в Белоруссии Польша может ввести туда свои войска

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21 ноября 2021, 16:43

Ulf Mauder/Global Look Press

Пока президент Александр Лукашенко не намерен мешать мигрантам проникать в Европу, Варшава может принять решение о введении своих войск на белорусскую территорию. Такого мнения придерживается политолог Ростислав Ищенко.

Он заявил, что нынешнюю ситуацию на границе Польши и Белоруссии можно охарактеризовать как “пан или пропал”. Отмечается, что в рамках международного права страна вправе ввести войска при наличии угрозы со стороны сопредельного государства, когда отсутствует возможность ее ликвидировать.

По мнению Ищенко, делая заявления о том, что Лукашенко не будет мешать проникновению мигрантов, белорусский лидер так тонко шутит с Европой. На самом деле, как полагает политолог, сложившаяся ситуация показывает отсутствие контроля ситуации в республике. Эксперт допустил создание Варшавой буферной зоны.

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