Политолог Сатановский заявил, что Варшава и Киев «засветили» новый антироссийский план коллективного Запада

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21 ноября 2021, 15:55 Источник: Экономика сегодня

Artur Widak/Global Look Press

Политолог Евгений Сатановский заявил, что западные страны подготовили против Российской Федерации очередной наполненный агрессией план. Они намерены воплотить его в жизнь в ближайшие месяцы.

Эксперт подчеркнул, что между Западом и РФ на сегодняшний день можно наблюдать новую холодную войну. Если такая война перерастет в “горячую”, то наиболее пострадавшей стороной окажется Европа. При этом инициатором противостояния является Вашингтон.

“Европа здесь выступает в привычной роли полигона будущей войны. После нее должна остаться ядерная помойка - мало что, честно говоря, должно остаться”,- сказал политолог.

В течение ближайшего времени, как отметил Сатановский, Запад будет давить на Москву в первую очередь вопросом Донбасса. Свет на антироссийские планы пролили Варшава и Киев, если принимать во внимание заявления их политиков.

“Это заметно по тому, что говорят честные до изумления польские и украинские журналисты и политики. Они, пожалуй, два наиболее ярких и красивых рупора происходящего. До того ребятам хочется засвидетельствовать, что они в курсе и от них что-то зависит, что они поневоле очень многое засвечивают”,- заключил эксперт.

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