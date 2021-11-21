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Глава Минобороны Украины Резников заявил, что в Москве боятся украинской армии и только «играют мускулами»

, 15:40 Источник: Новый день

Глава Минобороны Украины Резников заявил, что в Москве боятся украинской армии и только «играют мускулами»
pixabay.com

В рядах украинских вооруженных сил уже давно отсутствуют панические настроения из-за якобы угроз со стороны Москвы. Такое заявление сделал глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников.

Он подчеркнул, что в России оценили, насколько мощной является армия Украины, поэтому Москва опасается нападать на ее земли. По словам Резникова, РФ стягивает к украинской границе свои войска, поскольку желает “играть мускулами”.

“Мы не паникуем, потому что за восемь лет этой войны привыкли к угрозе. Соответственно, мы воспринимаем это более спокойно, потому что мы просто уже готовы, а для них наше усиление стало немного неожиданным. Они считают, что данные свидетельствуют о росте рисков, и я с ними соглашаюсь”,- сказал глава украинского Минобороны.

Кроме того, он отметил, что своим стягиванием войск к границе Украины Москва в очередной раз демонстрирует “агрессию”, что может наблюдать весь мир. Резников добавил, что в скором времени западные страны будут уговаривать Киев присоединиться к Североатлантическому альянсу.

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