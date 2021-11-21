В МИД РФ объяснили публикацию переписки Лаврова с коллегами

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21 ноября 2021, 14:25 Источник: РИА Новости

Мария Захарова, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Германия и Франция неправильно показывают позицию России по урегулированию ситуации на Украине. МИД РФ опубликовало главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с французским и германским коллегами чтобы прояснить суть переписки.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в программе "Москва. Кремль. Путин" журналисту Павлу Зарубину на канале "Россия 1" сообщил, что дипломаты в Германии и Франции ведут двойную игру, преднамеренно передергивают то, что составляет суть позиции Москвы.

В МИД РФ ранее сообщили, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в "нормандском формате" (РФ, Украина, Франция, ФРГ) по урегулированию на Украине подвергаются искажению. И ведомство опубликовало переписку Лаврова с министрами из Франции и Германии.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Сергей Лавров их неоднократно публично поправлял. "Очень интеллигентно и вежливо",- отметила она. "Они почему-то этого не заметили. Либо не слышат, либо не хотят слышать. Ну теперь пусть почитают и не только они одни, но и вся общественность, которая теперь сможет сформировать свое уже непредвзятое мнение",- пояснила Мария Захарова.

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