Владислав Сурков предупредил о появлении в России угрозы «необратимой дестабилизации» политической ситуации

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21 ноября 2021, 07:28 Источник: Актуальные комментарии

Владислав Сурков, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Бывший первый замглавы администрации президента РФ Владислав Сурков предупредил о росте в России угрозы «необратимой дестабилизации» политической ситуации. Сурков заявил, что сейчас «мир наслаждается своей многомногополярностью, парадом постсоветских национализмов и суверенитетов», «но в следующем историческом цикле забытые сегодня глобализация и интернационализация вернутся и накроют это сумеречное Многополярье».

Политик в статье, опубликованной в интернет-издании «Актуальные комментарии» назвал Россию глобализатором. По мнению Суркова, РФ получит свою долю в новом всемирном собирании земель (вернее, пространств), подтвердив свой статус одного из немногих глобализаторов, как было прежде в эпохи Третьего Рима или Третьего Интернационала.

Он напомнил, что, согласно второму закону термодинамики, энтропия (мера хаотической составляющей системы) в замкнутой системе возрастает. По его словам, социальная физика и политическая динамика имеют свой инструмент для поддержания мирового порядка — сильнодействующую государственность, которая способна сдерживать социальную энтропию.

Сурков пояснил свою точку зрения о расширении РФ так: Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это физика.

Сурков считает, что социальная физика и политическая динамика имеют свой инструмент для поддержания мирового порядка — сильнодействующую государственность, которая способна сдерживать социальную энтропию.

Как объяснил политик, хаоса (беспорядка) никогда не становится меньше, напротив, как правило, его всегда становится больше. Соответственно, всюду наблюдается хроническая убыль порядка и стабильности на фоне прогрессирующих турбулентностей и распада.

По мнению Суркова, наступления хаоса возможно в любой социальной системе вне зависимости от властей и государственного строя. Политик считает что «в теории энтропия имеет свойство нарастать именно в замкнутых, закрытых системах», потому выходом представляется открытие системы и выпуск пара. Этот способ снижения напряженности он считает сомнительным.

Сурков уверен, что литеральные эксперименты на внутриполитическом блоке ставить крайне рискованно.

Политик пишет, что при «разгерметизации системы», «социального реактора» могут произойти неконтролируемые «выбросы гражданского раздражения», и наступит «необратимая дестабилизация». Сурков напомнил ситуацию в СССР и в России в 80-90 годы прошлого века.

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