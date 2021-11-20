Депутат Госдумы Сергей Обухов: «цифровизация чётче обозначает круг лиц, наиболее приближённых к Владимиру Путину»

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20 ноября 2021, 14:21 Источник: Свободная пресса

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Доктор политических наук, депутат Госдумы Сергей Обухов заявил, что сейчас очевидна «цифровизация» президента РФ Владимира Путина. Политолог заметил, что президент стал практически недоступен для личного общения, даже с близкими друзьями общается дистанционно. По мнению Обухова, вероятно, работая в таком режиме, Путин чувствует себя комфортно.

Обухов считает, что есть оборотная сторона «дистанционки». Парламентарий предположил, что отсутствие личного общения не даёт президенту возможности получать от своих доверенных лиц конфиденциальную информацию и корректировать предоставляемую ему информацию от чиновников, - сообщает «Свободная пресса».

По словам Обухова, президент может оказаться в положении некоторых русских императоров, которые оказались изолированы от верных им людей и очень плохо кончили.

По версии эксперта, цифровизация чётче обозначает круг лиц, наиболее приближённых к президенту.

Обухов напомнил, что каким бы лояльным Путину не был его «ближний круг», его членов объединяют временные интересы. На его взгляд, каждый может вспомнить пословицу: «Дружба — дружбой, а табачок — врозь» и покинуть команду. «Денег на безбедную жизнь в Лондоне или на Лазурном берегу у них достаточно», - заключил политолог.

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