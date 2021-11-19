Сергей Марков: Путина нельзя менять, он должен довести войну с Западом до победы

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19 ноября 2021, 16:17 Источник: sergey.markov.5

Фото: facebook.com/sergey.markov.5

Политолог Сергей Марков прокомментировал предложение американских конгрессменов не признавать Путина президентом России, если он победит на выборах в 2024 году. Ранее с такой инициативой в Конгрессе США выступили представители обеих партий.



- Это, конечно, пример грубейшего вмешательства во внутренние дела России. И, если враги России так сильно хотят, чтобы Путин после 2024 не был президентом, то это значит, что Путин будет переизбран президентом России в 2024. Так захочет народ. Так решит Путин. И США, и страны ЕС с огромным скрипом своих зубов признают Путина президентом России и после 2024 года.



Если гибридная война Запада против России продолжится в 2024 году, то будет действовать правило «Президенты должны меняться. А верховный главнокомандующий во время войны не меняется. Он должен довести войну до победы», - написал Сергей Марков на своей странице в Facebook.





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