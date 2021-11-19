Сенатор Косачев назвал резолюцию конгрессменов США о президенте России вмешательством в дела страны

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал резолюцию конгрессменов США о непризнании Владимира Путина президентом РФ, если он будет баллотироваться в 2024 году, вмешательством во внутренние дела страны.
Сенатор подчеркнул, что на сей раз американцы "рановато начали вмешиваться в президентские выборы в России". В остальном, по мнению Константина Косачева, ничего нового или неожиданного не произошло.
В свою очередь первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с журналистами подчеркнул, что принятие конгрессменами данной резолюции способно привести к разрыву отношений Москвы и Вашингтона.
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