Силы, которые пришли к власти на Украине семь лет назад, решили не мешать воссоединению Крымского полуострова с Российской Федерацией ради сохранения собственного положения в Киеве. Такое заявление сделал Илья Кива, депутат Рады от “Оппозиционной платформы - За жизнь”.
По словам политика, население Крыма отдало свои голоса за то, чтобы вновь стать частью РФ в связи с событиями на украинской территории. Кива отметил, что жители полуострова отказались жить в стране, “которая взяла путь на героизацию нацизма и отрицание советского прошлого и братских отношений с Россией”. То же самое свойственно населению Донбасса.
“Украина и украинская власть отдала Крым на откуп за легализацию государственного переворота, который произошел в 2014 году. Тогда произошел передел власти, и чтобы Россия не вмешивалась, было принято решение закрыть глаза и отдать Крым”,- сказал депутат.
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