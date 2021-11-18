Депутат Рады Кива заявил, что Киев отдал Крымский полуостров в обмен на неучастие России в событиях 2014 года

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18 ноября 2021, 22:59 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Силы, которые пришли к власти на Украине семь лет назад, решили не мешать воссоединению Крымского полуострова с Российской Федерацией ради сохранения собственного положения в Киеве. Такое заявление сделал Илья Кива, депутат Рады от “Оппозиционной платформы - За жизнь”.

По словам политика, население Крыма отдало свои голоса за то, чтобы вновь стать частью РФ в связи с событиями на украинской территории. Кива отметил, что жители полуострова отказались жить в стране, “которая взяла путь на героизацию нацизма и отрицание советского прошлого и братских отношений с Россией”. То же самое свойственно населению Донбасса.

“Украина и украинская власть отдала Крым на откуп за легализацию государственного переворота, который произошел в 2014 году. Тогда произошел передел власти, и чтобы Россия не вмешивалась, было принято решение закрыть глаза и отдать Крым”,- сказал депутат.

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