Представитель Кремля Песков заявил, что Путин и Байден могут обсудить в ходе переговоров Украину и НАТО

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18 ноября 2021, 22:39

Владимир Путин и Джо Байден, фото: Guo Chen/Global Look Press

Переговоры главы российского государства Владимира Путина с хозяином Белого дома Джо Байденом могут состояться до конца текущего года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, какие темы может затронуть российский лидер.

В эфире Первого канала пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в ходе переговоров лидеры двух стран могут обсудить украинскую тему. По его словам, когда именно пройдет встреча, пока неизвестно, но контакты президентов возможны до конца года. Песков отметил, что для России лучший вариант - видеоформат, однако решение будут принимать Байден и Путин.

“Естественно, Украина - много споров вокруг Украины. Естественно, вокруг Украины будет и то, что для нас является провокационными действиями вооруженных сил НАТО у наших границ, что не может нас оставлять равнодушными и вызывает обеспокоенность”,- сказал Песков.

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