Пресс-секретарь президента РФ Песков оценил последствия вероятной попытки силового решения конфликта в Донбассе

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18 ноября 2021, 22:10

Дмитрий Песков, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Если Киев попытается решить конфликт на юго-востоке силовым методом, то это будет способствовать очередной катастрофе. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, на сегодняшний день “налицо процесс продвижения военной инфраструктуры НАТО” в сторону границ Российской Федерации. Он подчеркнул, что Украина “накачивается натовскими вооружениями”.

Кроме того, в эфире Первого канала Песков отметил, что для Москвы вероятное решение проблемы Донбасса силовым путем является “красными линиями”. “Все это вдохновляет горячие головы на Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксовки минских договоренностей попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами”,- сказал Песков.

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