Политолог Ищенко заявил, что Германия не сможет отказаться от российского газа, ведь бизнес этой страны серьезно вложился

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18 ноября 2021, 20:20 Источник: ФАН

Stefan Sauer/Global Look Press

Рано или поздно Берлин будет вынужден выбирать между Москвой и Вашингтоном. Такого мнения придерживается политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт высказался о стремлении Варшавы вынудить ФРГ остановить сертификацию газопровода “Северный поток - 2”. Он подчеркнул, что в Германии многие политики осознают, что отказ от введения газового проекта в эксплуатацию приведет к серьезным экономическим последствиям. При этом следует понимать, как отметил Ищенко, что Вашингтон не сидит без дела, а в Германии есть политические деятели, нацеленные на союз с Соединенными Штатами.

По словам политолога, на текущем этапе Берлин, судя по всему, планирует сертифицировать указанный газовый проект. Дело в том, что бизнес Германии и Европы серьезно вложился в “Северный поток - 2”.

“Если Германия выберет остаться в обойме США, тогда ей придется пройти путь Прибалтики и Украины. Да, они остановят “Северный поток - 2” и разорвут полностью сотрудничество с Россией, но тогда Германия пойдет по пути разорения и достаточно быстро превратится во второстепенное государство”, - заключил Ищенко.

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