Польский премьер Моравецкий назвал Варшаву защитницей Европы от мигрантов

Польша является защитницей всей Европы от массового наплыва мигрантов, которые пытаются проникнуть на территорию ЕС через белорусские земли. Соответствующее заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Он назвал ситуацию на польско-белорусской границе стабильной, однако отметил, что она становится опаснее. По словам политика, Минск задействует беженцев в качестве оружия.
Кроме того, премьер-министр отметил, что мигранты намерены в итоге попасть во Францию, Нидерланды, Германию. “Таким образом, мы защищаем всю Европу на нашей границе”,- сказал польский политик. Он добавил, что Ангела Меркель шесть лет назад придерживалась неверной миграционной политики.
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