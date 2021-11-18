Польский премьер Моравецкий назвал Варшаву защитницей Европы от мигрантов

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18 ноября 2021, 19:05 Источник: tass.ru

Матеуш Моравецкий, фото: Thierry Roge/Global Look Press

Польша является защитницей всей Европы от массового наплыва мигрантов, которые пытаются проникнуть на территорию ЕС через белорусские земли. Соответствующее заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Он назвал ситуацию на польско-белорусской границе стабильной, однако отметил, что она становится опаснее. По словам политика, Минск задействует беженцев в качестве оружия.

Кроме того, премьер-министр отметил, что мигранты намерены в итоге попасть во Францию, Нидерланды, Германию. “Таким образом, мы защищаем всю Европу на нашей границе”,- сказал польский политик. Он добавил, что Ангела Меркель шесть лет назад придерживалась неверной миграционной политики.

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