Foreign Policy: Российская Федерация не намерена вторгаться на Украину

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18 ноября 2021, 17:25 Источник: Военное дело

MOD Russia/Global Look Press

На страницах издания Foreign Policy появился материал, посвященный паническим настроениям Запада на фоне усиления военного присутствия Российской Федерации близ украинской границы. Автор публикации Джефф Хоун, докторант факультета международной истории Лондонской школы экономики и политических наук, задался вопросом, на самом ли деле Москва намеревается вторгнуться на украинскую землю.

По мнению эксперта, если бы РФ вынашивала такие планы, то она как минимум попыталась бы скрыть передвижение своих войск. При этом даже коммерческие спутники позволяют увидеть боевую технику и личный состав российских ВС. Кроме того, у находящихся на стоянках бронемашин и танков нет камуфляжа.

Хоун подчеркнул, что на сегодняшний день отсутствуют серьезные предпосылки, сигнализирующие о том, что РФ планирует напасть на Украину. Если крупномасштабная военная операция начнется, то Россия пострадает, ей потребуется масса ресурсов. Эксперт заключил, что захват территории Украины ничего РФ не даст, однако Запад никогда не снимет с Москвы санкции и лишь усилит на нее давление.

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