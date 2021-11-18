Политолог Михаил Литвинов: «У власти на Украине сидят больные люди, которым не нужно мешать добивать свою же страну»

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18 ноября 2021, 15:48 Источник: Экономика сегодня

Britta Pedersen/Global Look Press

Кандидат политических наук Михаил Литвинов в беседе с “Экономикой сегодня” заявил, что Киев понимает, что Украина никогда не присоединится к Североатлантическому альянсу. Все же рассчитывая на положительный исход, украинское руководство отрабатывает западный заказ по антироссийской пропаганде.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что сотрудничество Киева с НАТО поможет сдержать якобы агрессию РФ и улучшить отношения с западными странами. При этом известно, что в украинской Конституции закреплено положение о курсе страны в альянс и Европейский союз.

“Украинские власти осознают, что их никто не ждет в НАТО. Собственно, им это и не нужно, ведь цель этих людей – заработок, который обеспечивает им Запад за выполнение конкретных заданий”, - сказал Литвинов.

По словам политолога, сейчас можно наблюдать политические игры Запада и Киева, основной целью которых является дискредитация России в глазах украинского населения и мирового сообщества. Эксперт придерживается мнения, что Москве не следует столь остро реагировать на странные заявления властей Украины.

“Мы привыкли, что Кулеба какой-то бред сказал – в МИД тут же отреагировали; Арестович что-то брякнул – Кремль уже отвечает на это. Надо понять, что у власти на Украине сидят больные люди, которым не нужно мешать добивать свою же страну”, - подчеркнул Литвинов.

Он добавил, что никаких изменений добиться все равно не удастся, и Российскую Федерацию в любом случае выставят стороной, которая виновата в проблемах Украины.

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