Александр Лазарев: «Буду уделять внимание каждому муниципалитету»

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18 ноября 2021, 13:15 Татьяна Михайлова Источник: Полит 74

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Председатель Законодательного собрания Челябинской области провел первую пресс-конференцию после вступления в должность. На мероприятие были приглашены представители областных и федеральных СМИ.

В ходе пресс-конференции председатель регионального Законодательного Собрания Александр Лазарев ответил на вопросы журналистов о своей карьере. В 2010 году он возглавил завод металлоконструкций в Южноуральске, затем стал главой города. В 2020 он был избран депутатом Законодательного Собрания седьмого созыва, являлся первым вице-спикером и председателем комитета по бюджету и налогам.

Александр Лазарев поделился, что избрание на пост председателя Законодательного Собрания стало для него неожиданностью. «Говорю точно, что не знал до последнего момента», — цитирует спикера издание «Полит 74».

Кроме этого, Александр Лазарев рассказал журналистам о своих планах по дальнейшей работе парламента, отдельно отметив, что будет уделять внимание каждому муниципалитету региона. Также прозвучали вопросы о здравоохранении, бюджете, мерах поддержки.

Напомним, что 16 ноября Александр Лазарев был единогласно избран председателем Законодательного Собрания Челябинской области. Владимир Мякуш, занимавший пост спикера, досрочно сложил полномочия.

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