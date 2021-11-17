Издание Bild сообщает, что Лукашенко выдвинул Меркель несколько ультиматумов

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17 ноября 2021, 20:20 Источник: Bild

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Chen Jianli/Xinhua

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в рамках беседы с врио канцлера Германии Ангелой Меркель выдвинул ультиматум. Политик потребовал от Берлина признание в качестве президента и финпомощь для республики.

Согласно данным издания Bild, Александр Лукашенко потребовал официального признания его белорусским президентом. "Чтобы никакого больше пренебрежительного "господина Лукашенко", – говорится в материале.

Кроме того, политик в беседе с Ангелой Меркель заявил, что санкции Евросоюза против Белоруссии должны быть отменены. Также Александр Лукашенко потребовал, чтобы в ЕС приняли половину беженцев, ранее въехавших на белорусскую территорию, и материальной помощи для строительства пунктов приема для мигрантов.

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