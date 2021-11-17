Лукашенко и Меркель договорились, что миграционный кризис должен рассматриваться на уровне Белоруссии и ЕС

Глава Белоруссии Александр Лукашенко и и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в ходе второго за неделю телефонного разговора условились, что миграционный кризис должен рассматриваться на уровне республики и ЕС.
Согласно последней информации, Лукашенко и Меркель в рамках беседы коснулись ситуации, которая ранее сложилась на границе Белоруссии и стран Европейского союза. Стороны подробно обсудили проблему беженцев и пришли к определенному пониманию, как действовать. Было решено, что вышеуказанный вопрос в целом выносится на уровень республики и ЕС.
Подчеркивается, что соответствующие должностные лица начнут немедленно проводить переговоры, целью которых является решение возникшей проблемы.
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