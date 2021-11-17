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Российский противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» вошел в Ла-Манш

, 17:26 Источник: РИА "Новости"

Российский противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» вошел в Ла-Манш
корабль "Вице-адмирал Кулаков", Russian Defence Ministry/Global Look Press

Российский большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" в среду, 17 ноября, вошел в Ла-Манш. Соответствующую информацию предоставили журналистам сегодня в пресс-службе Северного флота.

Уточняется, что в Ла-Манш вошел отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с БПЛ "Вице-адмирал Кулаков".

Известно, что в отряд также входят средний морской танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Алтай". Подчеркивается, что на корабле и судах перед входом в пролив состоялись занятия с вахтенными офицерами по навигационной безопасности во время плавания в узкости.

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