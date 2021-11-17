Российский противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» вошел в Ла-Манш

Российский большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" в среду, 17 ноября, вошел в Ла-Манш. Соответствующую информацию предоставили журналистам сегодня в пресс-службе Северного флота.
Уточняется, что в Ла-Манш вошел отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с БПЛ "Вице-адмирал Кулаков".
Известно, что в отряд также входят средний морской танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Алтай". Подчеркивается, что на корабле и судах перед входом в пролив состоялись занятия с вахтенными офицерами по навигационной безопасности во время плавания в узкости.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.