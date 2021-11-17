Политолог Бальбек прокомментировал планы США ужесточить политику в отношении России

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17 ноября 2021, 11:05

Руслан Бальбек, фото: сайт Госдумы РФ

Крым - российский, Россия не изменит своего отношения к жителям Донбасса. Политолог Руслан Бальбек прокомментировал информацию о письме 10 конгрессменов-республиканцев, направленому госсекретарю США Энтони Блинкену с призывом ужесточить политику в отношении России.

Бальбек в беседе с RT заявил: "Мы ни на йоту не сдвинемся от Крымского полуострова и не изменим своего отношения к жителям Донбасса".

По словам Бальбека, США и без призыва конгрессменов наращивают военную помощь Украине и усиливают свою группировку в Чёрном море. Он отметил, что письмо "никак не повлияло на позицию России по Крыму и Донбассу".

"Может быть, конгрессмены просто хотят поучаствовать в американо-украинских военных отношениях? Видимо, они считают себя умнее руководства страны, раз делают такое «избитое» предложение. А может, просто переживают, что деньги проходят мимо их карманов", — полагает политолог.

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