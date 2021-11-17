Государственная Дума поддержала законопроект о защите организаций оборонно-промышленного комплекса

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17 ноября 2021, 10:33

Председатель Комитета Гаврилов Сергей Анатольевич

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий особый механизм отчуждения акций стратегически важных предприятий.

Председатель профильного Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов назвал законопроект «новым шагом в сторону защиты интересов государства в экономике, усиления президентского контроля в сфере оборонно-промышленного комплекса и поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса».

«В условиях внешнего давления в первую очередь стратегические предприятия подвергаются нападкам. Применяются такие средства воздействия, как ограничения предоставления средств для инвестирования, арест имущества и др. Идет кампания по дискредитации наших крупнейших организаций, в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса. Законопроект выделяет такие предприятия в отдельный перечень для принятия мер не только государственной поддержки, но и защиты», - отметил Сергей Гаврилов.

Законопроектом предполагается формирование перечня стратегически значимых организаций оборонно-промышленного комплекса, а также устанавливаются специальные требования в части согласования с Президентом РФ сделок, связанных с отчуждением акций организаций, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности страны.

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